Bloomberg: G7 можуть ввести санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР через допомогу росії

Країни «Великої сімки» обговорюють можливість введення санкцій проти компаній з Китаю, Ірану та Північної Кореї, які допомагають росії обходити санкції. Вони нібито постачають росіянам запчастини та технології військового призначення.

Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg.

Країни G7 хочуть узгодити пакет санкцій до 24 лютого — річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Обговорення санкцій перебувають на ранній стадії, а дії країн «Великої сімки» можуть не збігатися. Джерело додало, що також досі не визначили перелік компаній, які можуть потрапити під санкції.