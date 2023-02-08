«Укренерго» обіцяє до кінця доби покращити ситуацію зі світлом в Одесі та скоротити час відключень

У компанії «Укренерго» повідомили, що ремонтним бригадам вдалося подати до Одеської області додатковий обсяг електрики. Це означає, що до кінця дня ситуація зі світлом у регіоні покращиться.

Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

«Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області», — зазначили там.

В «Укренерго» розповіли, що над ліквідацією аварії на Одещині працювали 7 їхніх бригад, а також бригада обленерго.