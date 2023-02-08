«Укренерго» обіцяє до кінця доби покращити ситуацію зі світлом в Одесі та скоротити час відключень

У компанії «Укренерго» повідомили, що ремонтним бригадам вдалося подати до Одеської області додатковий обсяг електрики. Це означає, що до кінця дня ситуація зі світлом у регіоні покращиться.
Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.
«Обленерго до кінця доби розподілить додаткову потужність між споживачами, відповідно, це дасть можливість скоротити тривалість обмежень. Графіки обмежень зберігатимуться і будуть діяти відповідно до розрахованого ліміту споживання області», — зазначили там.
В «Укренерго» розповіли, що над ліквідацією аварії на Одещині працювали 7 їхніх бригад, а також бригада обленерго.
- Російська армія з 10 жовтня по кінець січня випустила по українській енергосистемі приблизно 700 крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed-136. Загалом за 2022 рік під час атак загинули 98 енергетиків, поранено вдвічі більше.
- Увечері 3 лютого в Одеській області сталася аварія на підстанції, через що частина Одеси та регіону опинилися без світла. Наступного дня сталася ще більш масштабна аварія.