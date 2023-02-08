Церква Англії розгляне можливість використання гендерно нейтральних звернень до Бога

Навесні 2023 року Церква Англії планує створити комісію і розглянути можливість використання гендерно нейтральних звернень до Бога.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше священники просили дозволити використовувати гендерно нейтральні терміни у спілкуванні з Богом замість традиційного «він». За словами єпископа Майкла Іпгрейва, церква протягом кількох років досліджувала можливість такого підходу стосовно Бога. Після перевірки комісією потенційні зміни має схвалити Синод — орган прийняття рішень Церкви.

«Після деякого діалогу між двома комісіями в цій сфері новий спільний проєкт щодо гендерної мови розпочнеться цієї весни. Як і інші потенційні зміни у дозволених літургійних положеннях та формулюваннях, ці зміни вимагатимуть повного синодального процесу для затвердження», — сказав Іпгрейв.

Консервативні представники Церкви Англії засудили можливі зміни. Зокрема преподобний доктор Ян Пол зазначив, що вони означатимуть відмову від власної доктрини Церкви.

«Той факт, що Бога називають «Батьком», не можна замінити на «Мати» без зміни значення, а також не можна гендерно нейтралізувати слово «Батько» без втрати значення. Батько і мати не взаємозамінні, і ставляться до своїх нащадків по-різному», — сказав він.

За словами речниці англіканської церкви, у можливій зміні термінології насправді немає нічого нового, адже християни з давніх часів усвідомлювали, що Бог не є ні чоловіком, ні жінкою.