«Схеми»: Комісія з відбору очільника НАБУ виключила детектива Руслана Габрієляна, який розслідував справу Татарова

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро виключила кандидата Руслана Габрієляна — детектива-військового, який вів розслідування щодо заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Про це пише «Радіо Свобода».

Члени комісії наполягали на тому, що Габрієлян не має пʼятирічного досвіду роботи керівником, а отже не відповідає вимозі закону України «Про НАБУ».

Сам кандидат вважає, що такий досвід у нього є. До того ж, комісія виключила його в розпал конкурсу, коли Габрієлян успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце в рейтингу з 22 конкурсантів. На першому місці — керівник Бучанської окружної прокуратури Київської області Руслан Кравченко.

Офіс генерального прокурора не вважає керівною одну з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян, а саме «прокурора відділу прокуратури Південного регіону України».

Руслан Габрієлян у коментарі проєкту «Схеми» пояснив, що на цій посаді за ним закріплювалися дві прокуратури: перша — це Дніпропетровська, друга — Запорізька. За його словами, він керував підпорядкованими прокуратурами гарнізонів — проводив перевірки, надавав фахову допомогу з питань протидії корупції у воєнній сфері. Це відображено у відповідних документах. Габрієлян додав, що не буде оскаржувати рішення конкурсної комісії НАБУ.

Кандидат просив комісію звернутись до прокуратури Південного регіону щодо повної письмової відповіді про його керівний стаж. Але голова конкурсної комісії Микола Кучерявенко вважає, що вже має всю необхідну інформацію.