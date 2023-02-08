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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 910 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 8 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 134 100 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 253 танки;
  • 6 458 бойових броньованих машин;
  • 2 236 артилерійських систем;
  • 461 реактивна система залпового вогню;
  • 228 засобів протиповітряної оборони;
  • 295 літаків;
  • 285 гелікоптерів;
  • 5 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 1 961 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 211 одиниць спеціальної техніки;
  • 796 крилатих ракет.