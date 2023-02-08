Генштаб: За добу ЗСУ знищили 910 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер

Станом на 8 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 134 100 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 253 танки;
- 6 458 бойових броньованих машин;
- 2 236 артилерійських систем;
- 461 реактивна система залпового вогню;
- 228 засобів протиповітряної оборони;
- 295 літаків;
- 285 гелікоптерів;
- 5 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 961 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 211 одиниць спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.