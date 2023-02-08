Нестабільність в українському Міноборони може підірвати довіру західних партнерів. Провідні медіа світу про війну 7 лютого

Імовірним кадровим перестановкам в українській владі західні медіа минулої доби присвятили найбільшу увагу. Відповідні статті вийшли і в Associated Press, і на CNN, і в Politico та The Wall Street Journal. Одним із найповніших став матеріал Reuters, який до того ж супроводжується оцінками. Вони навіть у назві: «В українському Міністерстві оборони смута тоді, коли росія готується до наступу». У матеріалі йдеться, що суперечливі заяви українських високопосадовців про те, чи втратить Олексій Резніков посаду міністра, сіють серед партнерів України сумніви в надійності та фаховості частини керівництва України, яка очолює воєнний спротив росії. Спершу керівник фракції «Слуги народу» в парламенті Давид Арахамія запевнив, що Резнікова скоро знімуть, Володимир Зеленський на цю тему мовчав, сам Резніков запевняв, що нічого про це не знає… Ці розмови точаться на тлі масових обшуків в українських відомствах через підозри в корумпованості ― це наймасштабніша антикорупційна акція в Україні від початку повномасштабного вторгнення. І зрозуміло, йдеться у матеріалі, що мета Зеленського ― продемонструвати надійність України як отримувача західної допомоги. Однак ці кроки можуть дестабілізувати й саму українську владу, яка досі протидіяла російській агресії єдиним фронтом. Тим паче в той час, коли росія активно готується до наступу. Видання цитує очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, який стверджує, що після 15 лютого наступ росіян може початись будь-якої миті.

На українсько-білоруському кордоні побували журналісти австралійського мовника ABC. Вони відвідали північ Чернігівщини, де, зокрема, спостерігали за роботою українських операторів дронів. Саме за допомогою безпілотників ЗСУ оцінюють рівень загрози з боку Білорусі в найближчій перспективі. Зараз, як розповіли військові австралійським журналістам, вона залишається низькою: білоруси дещо посилили прикордонні загони, але не більше. Утім, білоруси теж використовують дрони, щоби стежити за українською армією. Нерідко ворожі безпілотники українці збивають із антидронових рушниць ― і забирають собі. Так, за свідченням ABC, в останні дні на ділянці кордону біля села Нові Яриловичі, що на північ від Чернігова, українцям вдалося таким чином забрати в білорусів чотири дрони, а ті перехопили два українські. Також журналісти поспілкувалися з місцевими цивільними, які після пережитої окупації «прислухаються до кожного шурхоту». Зараз вони спокійніші, адже українська армія готова до можливої агресії з цього боку значно краще, ніж рік тому. Водночас селяни шкодують, що майже рік не можуть провідати своїх рідних із білоруського боку, хоча до декого з них лише три кілометри.

Журналісти американської медіакомпанії CBS News отримали змогу поспілкуватися з двома рекрутованими до «ПВК Вагнера» в’язнями, які потрапили в полон до українців. Перший отримав 19 років тюрми за вбивство, відсидів половину ― і спокусився на скорочення строку. Інший відбув два із трьох років за крадіжку, однак захотів обіцяних власником ПВК Євгеном Пригожиним $3 500 зарплати. Їм обіцяли, що воювати доведеться із західними найманцями ― насправді це були українці. Замість братерства вони побачили розстрільні бригади, які вбивали тих, хто відмовлявся йти в бій. Одного з «вагнерівців», який не виконав наказ, змусили рити собі могилу, а тоді застрелили. Тепер же, у полоні, російські найманці запевняють, що не вчиняли жодних злочинів і якби знали, що на них чекає, залишилися б у тюрмі.

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