Суд продовжив ще на два місяці арешт екснардепа Микитася у справі про спробу підкупу мера Дніпра

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив арешт колишнього нардепа Максима Микитася. Його звинувачують у пропозиції хабаря меру Дніпра Борису Філатову.

Про це пише ВАКС у своєму Telegram-каналі.

Про продовження арешту клопотали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Микитась може вийти під заставу у 85 мільйонів гривень.

Суд продовжив запобіжний захід до 7 квітня. Також суд відмовив стороні захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.