Суд продовжив ще на два місяці арешт екснардепа Микитася у справі про спробу підкупу мера Дніпра

Вищий антикорупційний суд на два місяці продовжив арешт колишнього нардепа Максима Микитася. Його звинувачують у пропозиції хабаря меру Дніпра Борису Філатову.
Про це пише ВАКС у своєму Telegram-каналі.
Про продовження арешту клопотали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Микитась може вийти під заставу у 85 мільйонів гривень.
Суд продовжив запобіжний захід до 7 квітня. Також суд відмовив стороні захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.
- 18 жовтня антикорупційні прокурори повідомили, що викрили Микитася на хабарництві — він хотів підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за рекордні €22 мільйони в обмін на укладення контракту на будівництво метрополітену з компанією, яку Микитась контролює. Гроші він обіцяв передавати частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. «Лояльність» мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (€220 мільйонів). Фінансувати проєкт мали за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. 20 жовтня суд арештував Микитася.
- Максим Микитась фігурує у ще одній справі — за фактом заволодіння 81 мільйоном гривень коштів Нацгвардії, справу зараз слухають у суді.