Мінкультури дозволило знести памʼятники генералу Ватутіну та льотчику Чкалову в Києві

Міністерство культури визнало памʼятники радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру культурної спадщини. Це означає, що їх можна знести.
Про це пише пресслужба Мінкультури.
Памʼятник Ватутіну розташований у Маріїнському парку Києва, а памʼятник Чкалову — на вулиці Олеся Гончара.
«І хоча питання перенесення вищезазначених памʼятників КМДА могла вирішити без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має виключити ці памʼятники з Переліку щойно виявлених обʼєктів, демонтувати та перенести монументи», — зазначили у відомстві.
Мінкультури раніше вже закликало київську владу ухвалити рішення про демонтаж памʼятника Ватутіну. Там пропонують перенести його до музею.
- У травні 2021 року в Києві біля пам’ятника радянському генералу Миколі Ватутіну проводили акцію з червоними прапорами та покладанням квітів. У ній взяли участь народні депутати від уже забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Нардепи приїхали до памʼятника на машинах, стилізованих під військові, із написом «З Днем перемоги».