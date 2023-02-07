Зміна гучності та додавання до списку критичних. У «Києві Цифровому» вдосконалили сповіщення про повітряну тривогу

Розробники додатка «Київ Цифровий» вдосконалили систему — відтепер користувачі можуть змінювати гучність сповіщення про повітряну тривогу, а також додавати його до списку критичних.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Користувачі скаржаться, що іноді не отримують сповіщення про тривогу або отримують їх із затримкою через особливості операційних систем iOS та Android, тож розробники додали можливість увімкнути критичні або закріплені сповіщення.

Критичним сповіщенням на iOS надається найвищий пріоритет у системі, тому вони надходять зі звуком навіть у беззвучному режимі та в режимі «Не турбувати». А закріплені сповіщення на Android завжди відображають актуальний статус тривоги «у шторці» повідомлень телефона. Тому користувач отримує сповіщення, навіть коли телефон у режимі енергозбереження.

Крім того, розробники запустили голосування за те, чиїм голосом користувачі хочуть отримувати сповіщення про відбій тривоги.