Шмигаль доручив робочій групі ще раз розглянути можливість позбавити Бойка звання Герой України

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив уряду розглянути можливість позбавити нардепа, колишнього голову фракції забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка звання Герой України.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

Шмигаль нагадав, що на сайті президента петиція про позбавлення Бойка звання набрала 25 тисяч голосів. Міжвідомча робоча група, до якої ввійшли представники уряду, Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), СБУ, НАБУ, ГПУ та інших органів, дійшла висновку, що через колізію законодавства деяких діячів станом на сьогодні неможливо позбавити вищих державних нагород.

«Тому ще у грудні я доручив Мінʼюсту і першій віцепремʼєрці напрацювати зміни до законодавства. Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалив відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород», — сказав Шмигаль.

Премʼєр також додав, що робочій групі доручили повторно розглянути питання про позбавлення Бойка звання Герой України та винести пропозиції на розгляд Ради нацбезпеки та оборони.