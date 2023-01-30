Премʼєр Денис Шмигаль не знайшов підстав для запровадження санкцій щодо Юрія Бойка

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав, аби запровадити санкції щодо колишнього глави фракції партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка.
Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит Руху «ЧЕСНО».
«Листом від 13 січня 2023 року премʼєр-міністр України Денис Шмигаль проінформував президента України та автора петиції, зокрема, про недостатність наразі підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Юрія Бойка», — йдеться у відповіді на запит.
- У вересні 2022 року на сайті президента зʼявилася відповідна петиція, яка згодом набрала понад 26 тисяч голосів українців. У відповіді Володимира Зеленського зазначалося, що позбавити звання можуть або через тяжкий злочин, або якщо людина перебуває під санкціями. У грудні він доручив Шмигалю проаналізували підстави для санкцій.
- Звання Герой України Юрій Бойко отримав у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми — за «визначні особисті заслуги перед українською державою в розвитку паливно-енергетичного комплексу».