Німеччина починає тестувати самохідну артилерію RCH-155. Першою у світі їх отримає Україна

Німецька армія розпочала випробування нової самохідної артилерійської установки RCH-155. Першою у світі їх отримає Україна, яка вже уклала контракт.

По це пише Welt.

RCH-155 схожа на САУ Panzerhaubitze 2000, яку вже передавали Україні, але пересувається вона на колесах. САУ має унікальні можливості, оскільки їй не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди. Це є величезною перевагою, адже ускладнює її виявлення та боротьбу.

RCH-155 здатна автоматично стріляти девʼятьма снарядами на хвилину на відстань від 40 до 50 кілометрів. САУ дуже мобільна, тому що їздить на колесах і може розвивати швидкість понад 100 км/год.

Згідно із пропозицією виробника, перші зразки RCH-155 будуть готові до відправки тільки через 30 місяців, орієнтовно — у березні 2025 року. Усе тому, що перш ніж почати виробляти зброю, KMW чекав на чіткий сигнал від федерального уряду, що її можна буде експортувати в Україну.