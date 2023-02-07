Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 3,5 тисячі, запроваджено надзвичайний стан

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що кількість жертв землетрусу в країні сягнула 3 549, постраждали понад 22 тисячі людей.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Ердоган також оголосив, що в десяти провінціях, які постраждали від землетрусу, на три місяці запроваджують надзвичайний стан. До цих районів відправили 54 тисячі наметів, 102 тисячі ліжок. Наразі в зоні землетрусу працюють понад 53 тисячі рятувальників працюють у зоні землетрусу, завдяки їхнім зусиллям з-під завалів врятували більше ніж 8 тисяч людей.

Він також додав, що на першому етапі надання екстреної допомоги виділили 100 мільярдів лір (майже $5,3 мільярда).