Землетрус у Туреччині: кількість жертв перевищила 3,5 тисячі, запроваджено надзвичайний стан

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що кількість жертв землетрусу в країні сягнула 3 549, постраждали понад 22 тисячі людей.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Ердоган також оголосив, що в десяти провінціях, які постраждали від землетрусу, на три місяці запроваджують надзвичайний стан. До цих районів відправили 54 тисячі наметів, 102 тисячі ліжок. Наразі в зоні землетрусу працюють понад 53 тисячі рятувальників працюють у зоні землетрусу, завдяки їхнім зусиллям з-під завалів врятували більше ніж 8 тисяч людей.
Він також додав, що на першому етапі надання екстреної допомоги виділили 100 мільярдів лір (майже $5,3 мільярда).
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію — там майже 1 500 загиблих. Посольство України повідомляло про втрату звʼязку із 24 українцями, які проживають у зоні стихійного лиха. Шестеро з них потім дали про себе знати.