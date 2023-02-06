У Туреччині немає звʼязку з 24 українцями, які мешкають у зоні землетрусів

У Туреччині відсутній звʼязок із 24 громадянами України, які проживають в зоні стихійного лиха.

Про це 6 лютого повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Всю інформацію передали турецькій стороні, місцеперебування українців зʼясовують. Після отримання оновленої інформації дипломати інформуватимуть рідних. Українців серед жертв землетрусу поки немає.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на гарячу лінію посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98, діє також гаряча лінія МЗС України: +380 44 238 15 88. У посольстві України створили оперативний штаб.