Над Південною Кореєю помітили повітряну кулю КНДР

Армія Південної Кореї заявила, що відстежила повітряну кулю КНДР над своєю територією та зʼясувала, що вона не становила загрози.
Про це пише Reuters.
За даними Міністерства оборони країни, куля ненадовго увійшла в повітряний простір Південної Кореї 5 лютого.
Північнокорейський аеростат залишив повітряний простір сусідньої країни через кілька годин. За словами неназваного чиновника з Південної Кореї, це була метеорологічна куля, яка не призначена для шпигунства.
- 2 лютого над американським штатом Монтана в районі розташування секретних ракетних обʼєктів помітили китайський розвідувальний аеростат, але не стали його збивати. Такі апарати раніше фіксували над Гаваями та Гуамом. Китай заявив, що куля — безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини. 4 лютого американські військові збили китайський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни й шукають його уламки для досліджень.
- Цей інцидент загострив відносини між США та Китаєм. У Вашингтоні заявили, що Китай тим самим показав, що нехтує суверенітетом Сполучених Штатів. Зі свого боку, Пекін закликав Вашингтон не поспішати з висновками про шпигунські функції кулі.
- Військово-повітряні сили Колумбії заявили, що 3 лютого в повітряному просторі країни на висоті понад 16 кілометрів помітили обʼєкт «за характеристиками схожий на повітряну кулю». За повідомленнями ЗМІ, аеростат також пролетів над Венесуелою та Коста-Рикою. Уряд Китаю визнав, що повітряна куля, помічена над Південною Америкою, належить саме йому.