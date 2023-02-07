У Сирії через землетрус втекли щонайменше 20 увʼязнених — серед них є бойовики ІДІЛ

На північному заході Сирії після землетрусів 6 лютого із вʼязниці втекли щонайменше 20 засуджених.

Про це пише Al Jazeera.

За даними джерел AFP, у вʼязниці військової поліції в місті Раджо, неподалік від турецького кордону, утримують близько 2 000 увʼязнених, близько 1 300 з яких є бойовиками терористичної організації «Ісламська держава». Там також перебувають бійці курдських організацій.

«Після землетрусу Раджо постраждав, а увʼязнені почали бунт і взяли під свій контроль частини вʼязниці. Близько 20 вʼязнів втекли... як вважають, вони є бойовиками [ІДІЛ]», — сказав журналістам співробітник вʼязниці.