У Сирії через землетрус втекли щонайменше 20 увʼязнених — серед них є бойовики ІДІЛ

На північному заході Сирії після землетрусів 6 лютого із вʼязниці втекли щонайменше 20 засуджених.
Про це пише Al Jazeera.
За даними джерел AFP, у вʼязниці військової поліції в місті Раджо, неподалік від турецького кордону, утримують близько 2 000 увʼязнених, близько 1 300 з яких є бойовиками терористичної організації «Ісламська держава». Там також перебувають бійці курдських організацій.
«Після землетрусу Раджо постраждав, а увʼязнені почали бунт і взяли під свій контроль частини вʼязниці. Близько 20 вʼязнів втекли... як вважають, вони є бойовиками [ІДІЛ]», — сказав журналістам співробітник вʼязниці.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — і одразу став найсильнішим у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 та 7,6.
- Станом на ранок 7 лютого кількість жертв землетрусів у Туреччині зросла до 2 921. Ще 15 384 людини отримали поранення. Обрушилися 6 217 будівель. У Сирії загиблих щонайменше 1 444.