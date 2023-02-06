Українська греко-католицька церква переходить на новий календар. Він буде таким, як і в католицькій церкві.

Про це вирішили на сесії архієрейського синоду УГКЦ, яка відбулася 1—2 лютого.

Таке рішення ухвалили через численні прохання вірян. Переходити на новий календар почнуть з 1 вересня, це стосуватиметься нерухомих свят. Нерухомі свята — це ті, що кожного року припадають на ту саму дату, наприклад Різдво Христове (за новим стилем — 25 грудня), Миколая Чудотворця (6 грудня), Різдво Богородиці (8 вересня) тощо.

Водночас в УГКЦ дозволили парафіям за бажання до 2025 року відзначати свята за старим календарем.

У травні 2023 року Православна церква України проведе архієрейський собор, на якому теж розглядатиме питання переходу на новий календар.