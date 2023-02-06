Рада скасувала ПДВ та мита на ввезення безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення

Верховна Рада скасувала мита та ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та інших пристроїв.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Рада ухвалила два законопроєкти: № 8360 та № 8361-д.
Від сплати мит позбавили ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення. За зверненням волонтерських організацій також додали рації.
- 3 січня Кабмін спростив ввезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Їх оформлюватимуть одразу на кордоні.