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Рада скасувала ПДВ та мита на ввезення безпілотників, тепловізорів та приладів нічного бачення

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Верховна Рада скасувала мита та ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та інших пристроїв.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Рада ухвалила два законопроєкти: № 8360 та № 8361-д.

Від сплати мит позбавили ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення. За зверненням волонтерських організацій також додали рації.

  • 3 січня Кабмін спростив ввезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них. Їх оформлюватимуть одразу на кордоні.