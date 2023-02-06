Україна та партнери розробили три моделі Спеціального трибуналу по злочину агресії росії

Україна і країни-партнери розробили три моделі заснування й роботи Спеціального трибуналу по злочину агресії росії.

Про це 6 лютого повідомив заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов.

Отже можливі моделі заснування і роботи:

Створення Спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із прийняттям відповідної резолюції Генасамблеї.

Створення Трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

Створення Спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права та української юрисдикції (тобто буде частиною судової системи України), із залученням міжнародного елементу для його побудови і діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження в Європі, міжнародна підтримка).

Смирнов пояснив, що перші два варіанти є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретних міжнародних злочинцях, а третій, гібридний варіант, містить ризики звуження юридичної оцінки агресії до рівня «міждержавного конфлікту».