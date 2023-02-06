Бренд ювелірних подарунків LOVE YOU створив благодійну лінійку підвісок — і допоміг Центру матері та дитини

Напередодні новорічних свят бренд LOVE YOU створив лінійку підвісок у вигляді різдвяних пряників та лімітовану підвіску у вигляді конверта.

Головна мета — здійснити мрії малечі з Міжнародного центру підтримки жінок і дітей «Місто добра». З продажу кожної прикраси у вигляді конверта або пряника зробили відрахування, які допомогли реалізувати дитячі бажання.

Клієнти бренду LOVE YOU допомогли забезпечити запит «Міста добра» на постільні комплекти для дитячих ліжечок, доповнити ігрову кімнату яскравою дитячою кухнею та затишним манежем для малечі.