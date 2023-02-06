Енергоатом: Окупанти завезли на ЗАЕС працівників-росіян з Калінінської АЕС

На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію привезли російський персонал з Калінінської АЕС.
Про це повідомили в компанії «Енергоатом».
Серед приїжджих — інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники «атомних спеціальностей».
Новоприбулим обіцяють контракти на пів року, а також пропонують перевезти в Енергодар родини. Загарбники також обіцяють новим працівникам підготовку на повномасштабному тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, відмовилися працювати на росіян, і окупанти заблокували їм доступ до робочих місць.
Водночас зрадникам із ЗАЕС, які підписали контракт із окупаційним АО «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», значно зменшили зарплатню. Крім того, колаборантам обіцяли анулювати трудовий стаж до окупації та зароблені раніше відпустки.
- Від 4 березня 2022 року Запорізька АЕС та місто-супутник ЗАЕС Енергодар перебувають під окупацією російських військ. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС, як це пропонують в ООН.
- Після окупації ЗАЕС росіяни постійно тиснуть на працівників станції, фіксуються випадки викрадення персоналу.
- У жовтні 2022 року співробітників ЗАЕС залякували скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з «Росатомом».
- Українська розвідка також повідомляла, що керівники «Росатому» розкрадають гроші, виділені державою-агресором на управління окупованою ЗАЕС.