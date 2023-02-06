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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 870 окупантів і 40 одиниць техніки

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 6 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 132 160 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 231 танк;
  • 6 415 бойових броньованих машин;
  • 2 231 артилерійська система;
  • 461 реактивна система залпового вогню;
  • 227 засобів протиповітряної оборони;
  • 294 літаки;
  • 284 гелікоптери;
  • 5 104 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 1 958 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 203 одиниці спеціальної техніки;
  • 796 крилатих ракет.