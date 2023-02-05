Україна запровадила санкції проти атомної галузі рф. Під обмеження потрапили 200 підприємств

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти російської атомної галузі. Під обмеження потрапили 200 російських підприємств.
Про це йдеться в указі президента № 57/2023.
Cанкції запровадили проти російської державної корпорації «Росатом» і багатьох її дочірніх підприємств.
Також під санкції потрапили багато російських дослідницьких інститутів, наукових центрів, які повʼязані з атомною галуззю.
Крім цього, санкції ввели і проти російського державного підприємства «Запорізька АЕС». Цю компанія росіяни створили, щоб керувати окупованою українською атомною електростанцією.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз прискорити роботу над новим пакетом санкцій щодо росії та спрямувати його проти ракетної індустрії рф. Україна також наполягає на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» та забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ і повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.
- Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу проти російської ядерної енергетики.