The Insider: Українська армія в жовтні завдала удару по окупованій Херсонщині, під час якого теж загинули десятки мобілізованих росіян

Українська армія в жовтні завдала удару по базі російських окупантів на окупованій Херсонщині, під час якого загинули десятки мобілізованих росіян. Але публічно в росії цього не визнавали.

Про це пише The Insider, який проаналізував некрологи російських мобілізованих із Волгоградської області.

У багатьох із них стояла однакова дата смерті — 24 жовтня. Починаючи з кінця жовтня місцеві газети щодня публікували по два-три некрологи загиблих мобілізованих з однаковою датою смерті.

Про місце та причини смерті вони не повідомляли. Але, за даними журналістів, це сталося в районі міста Нова Каховка на Херсонщині.

У ЗМІ опублікували імена 20 мобілізованих з Волгограда та області — всі загинули цього дня на Херсонщині. Скільки всього загинули від цього удару, невідомо, але кількість може бути набагато більшою, оскільки ці імена — те, що вдалося знайти лише у волгоградських некрологах.

У листопаді в деяких російських пабліках у «ВКонтакте» писали, що на Херсонщині українські війська вдарили по колоні з мобілізованими, і тому було так багато жертв. Але точної інформації про це немає.