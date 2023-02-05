Речниця ОК «Південь» розповіла, чому росія зменшила кількість кораблів у Чорному морі

Росіяни зменшили кількість кораблів у Чорному морі через потужний шторм.

Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

«У Чорному морі спостерігається надзвичайно потужний шторм. Ситуація з погодою дуже критична. Це також впливає на стан корабельного угруповання противника в Чорному морі. Росіяни критично зменшили кількість корабельного угруповання в морі. Зокрема, у відкритому морі вони залишили лише пʼять кораблів забезпечення», — сказала Гуменюк.

Також вона спростувала наявність російських літальних обʼєктів над Миколаївською та Одеською областями.

«Спостерігається активність противника на південному напрямку. Однак інформація із соціальних мереж не відповідає дійсності. Не було жодних літальних обʼєктів ворога в Миколаївській та Одеській областях. Треба памʼятати, що Сили оборони також працюють у відповідь і тримають ситуацію під контролем», — додала речниця ОК «Південь».