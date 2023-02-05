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ДТЕК: У Києві та області частково ввели стабілізаційні відключення світла

Автор:
Анна Холоднова
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У Києві та області запровадили стабілізаційні відключення електрики.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Електропостачання обмежили в частині Голосіївського, Соломʼянського та Печерського районів, а також Лівого берега столиці. В області обмеження діятимуть у Києво-Святошинському районі.

Такі кроки дозволять уникнути аварій через перевантаження обладнання.

У Фастівському та Васильківському районах Київщини через аварію теж тимчасово немає світла.

  • У січні компанія ДТЕК спростувала інформацію про те, що нібито «за викликом сусідів» виїжджатимуть їхні мобільні бригади та в ручному режимі вимикатимуть світло в тих будинках, де воно є.