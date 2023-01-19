У ДТЕК спростували інформацію про «мобільні бригади, які за викликом сусідів приїжджатимуть і вимикатимуть світло»

Компанія ДТЕК спростувала інформацію про те, що нібито «за викликом сусідів» виїжджатимуть їхні мобільні бригади та в ручному режимі вимикатимуть світло в тих будинках, де воно є.

Про це компанія написала у своєму Telegram-каналі.

«Компанія не проводить жодних відключень «за скаргами» у будь-якому з регіонів, де працюють «ДТЕК Мережі», — зазначили там.

У компанії пояснили, що більшість відключень відбуваються дистанційно. Бригади виїжджають лише до невеликої кількості будинків або до ліній, які живлять критичну інфраструктуру, щоб вимкнути будинки, які розташовані на цій же лінії.

«Для забезпечення соціальної справедливості та забезпечення рівних умов для людей закликаємо балансоутримувачів (ЖБК і ОСББ) будинків, підключених до критичної інфраструктури, відключати їх власноруч. Це дозволить зменшити кількість і тривалість відключень для українців», — підкреслили у ДТЕК.

Інформація про те, що компанія ДТЕК почне виїжджати «за викликом сусідів» та вимикати світло, поширилися після того, як про це у своєму Facebook написав голова Нікопольської РВА на Дніпропетровщині Євген Євтушенко. Він зазначив, що проводив перемовини з представниками компанії та в ДТЕК розглядали можливість створення таких бригад. Імовірно, йшлося лише про Нікопольський район, тому що після останнього ракетного обстрілу у Дніпропетровській області склалася вкрай важка ситуація з електропостачанням і графіки там поки що не діють.