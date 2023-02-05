Російські війська обстріляли центр Харкова ракетами

Росіяни обстріляли центр Харкова. Попередньо, окупанти били по місту ракетами С-300.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що росіяни атакували двома ракетами. Снаряди влучили по Київському району Харкова. Одна з ракет влучила в житловий будинок.
Станом на 09:14 відомо про трьох постраждалих — це 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізували з осколковими пораненнями, чоловіки отримали медичну допомогу на місці.
- Минулої доби росіяни також обстрілювали з артилерії та мінометів Купʼянський, Чугуївський та Харківський райони області. У Купʼянську снаряди пошкодили будівлю медзакладу та приватні житлові будинки. У Вовчанську постраждали житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.