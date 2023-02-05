Новини

Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 131 тисячу окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 5 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 131 290 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 220 танків;
  • 6 405 бойових броньованих машин;
  • 2 226 артилерійських систем;
  • 460 реактивних систем залпового вогню;
  • 227 засобів протиповітряної оборони;
  • 294 літаки;
  • 284 гелікоптери;
  • 5 091 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 1 958 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 203 одиниці спеціальної техніки;
  • 796 крилатих ракет.