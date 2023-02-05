Генштаб: Сили оборони України ліквідували понад 131 тисячу окупантів

Станом на 5 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 131 290 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 220 танків;
- 6 405 бойових броньованих машин;
- 2 226 артилерійських систем;
- 460 реактивних систем залпового вогню;
- 227 засобів протиповітряної оборони;
- 294 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 5 091 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 958 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 203 одиниці спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.