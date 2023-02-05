У США зафіксували найнижчу температуру в історії країни

У пʼятницю, 3 лютого, метеорологи зафіксували на вершині гори Вашингтон у Нью-Гемпширі температуру вітру -42,2 °С. Це, імовірно, найнижча температура, зареєстрована в історії Сполучених Штатів, пише The Washington Post.

Швидкість вітру на горі сягала 160 км на годину.

У NASA зазначили, що на вершині гори Вашингтон цього тижня було трохи холодніше, ніж у середньому на Марсі. Попередній рекорд там зафіксували у 2004 році. Тоді температура становила -38,8 °С.