Аварія на Одещині: критичну інфраструктуру Одеси вдалося підключити до електроенергії

В Одесі вдалося підключити до енергопостачання критичну інфраструктуру міста після масштабної аварії на одній із високовольтних підстанцій області.

Про це повідомив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Наразі заживлена критична інфраструктура міста — системи водопостачання та теплозабезпечення. Найближчими днями будемо працювати з обленерго та Міністерством енергетики, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела», — сказав Кудрицький. Звільнені потужності віддаватимуть іншим споживачам.