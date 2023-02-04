Аварія на Одещині: критичну інфраструктуру Одеси вдалося підключити до електроенергії

В Одесі вдалося підключити до енергопостачання критичну інфраструктуру міста після масштабної аварії на одній із високовольтних підстанцій області.
Про це повідомив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Наразі заживлена критична інфраструктура міста — системи водопостачання та теплозабезпечення. Найближчими днями будемо працювати з обленерго та Міністерством енергетики, щоб перезаживлювати критичну інфраструктуру на автономні джерела», — сказав Кудрицький. Звільнені потужності віддаватимуть іншим споживачам.
- Підстанція, на якій сталася аварія, неодноразово зазнавала ракетних ударів. Перша аварія сталася ввечері 3 лютого. Тоді без світла залишилися три райони Одеси та частина Одеського району. Причини аварії в «Укренерго» та ДТЕК не називали.
- Друга аварія сталася зранку 4 лютого — без світла залишилась уся Одеса і частина Одеського району.