У Бєлгородській області горіла нафтобаза. Губернатор заявив про обстріл з боку ЗСУ

У російській Борисівці (Бєлгородська область) вночі горіла нафтобаза. За словами губернатора Вʼячеслава Гладкова, це сталося нібито через обстріл з боку військ України.

Він заявив, що «снаряди потрапили на територію цивільного промислового заводу». Про постраждалих він не повідомив, але оголосив безстроковий високий рівень «терористичної небезпеки».

Місцеві пабліки пишуть, що вогнем також зачепило Борисівський завод мостових металоконструкцій, який розташований поряд. Продукцію цього заводу використовували, зокрема, при будівництві Кримського мосту.