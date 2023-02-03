США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 мільярда — там вперше є ракети дальнього радіусу дії

США оголосили про черговий пакет озброєнь для України на $2,2 мільярда.
Пакет передбачає засоби ППО, боєприпаси до артилерії та HIMARS, протитанкові комплекси, БМП, ракети дальнього радіусу дії та багато іншого.
За даними журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, у ньому:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм;
- 190 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами та боєприпасами;
- 181 машина із захистом від мін і засідок MRAP;
- 250 Javelin;
- 2 тисячі протитанкових ракет;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси;
- спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання.
За словами Яриша, високоточні керовані ракети, які Штати передадуть Україні, це GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 160 кілометрів.
Згодом Пентагон опублікував перелік озброєння. Він збігається із даними Яриша, проте у релізі GLSDB не згадуються.