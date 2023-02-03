США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 мільярда — там вперше є ракети дальнього радіусу дії

США оголосили про черговий пакет озброєнь для України на $2,2 мільярда.

Пакет передбачає засоби ППО, боєприпаси до артилерії та HIMARS, протитанкові комплекси, БМП, ракети дальнього радіусу дії та багато іншого.

За даними журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, у ньому:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм;

190 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами та боєприпасами;

181 машина із захистом від мін і засідок MRAP;

250 Javelin;

2 тисячі протитанкових ракет;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси;

спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання.

За словами Яриша, високоточні керовані ракети, які Штати передадуть Україні, це GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 160 кілометрів.

Згодом Пентагон опублікував перелік озброєння. Він збігається із даними Яриша, проте у релізі GLSDB не згадуються.