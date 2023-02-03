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США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 мільярда — там вперше є ракети дальнього радіусу дії

Автор:
Анна Холоднова
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США оголосили про черговий пакет озброєнь для України на $2,2 мільярда.

Пакет передбачає засоби ППО, боєприпаси до артилерії та HIMARS, протитанкові комплекси, БМП, ракети дальнього радіусу дії та багато іншого.

За даними журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, у ньому:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм;
  • 190 великокаліберних кулеметів із тепловізійними прицілами та боєприпасами;
  • 181 машина із захистом від мін і засідок MRAP;
  • 250 Javelin;
  • 2 тисячі протитанкових ракет;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси;
  • спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове обладнання.

За словами Яриша, високоточні керовані ракети, які Штати передадуть Україні, це GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 160 кілометрів. 

Згодом Пентагон опублікував перелік озброєння. Він збігається із даними Яриша, проте у релізі GLSDB не згадуються.