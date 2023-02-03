Європейські та українські оператори звʼязку домовилися ще на пів року продовжити безкоштовний роумінг для українців у ЄС

Європейські та українські оператори звʼязку домовилися ще на шість місяців продовжити доступний роумінг для українців у Євросоюзі.

Про це пише пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій.

Спільну заяву 2 лютого підписали 20 європейських операторів та сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, «Укртелеком», Data Group, Vega Telecom та 3Mob).

«Спільна заява дозволить і надалі продовжувати добровільні заходи щодо надання доступних або безкоштовних послуг міжнародного роумінгу та міжнародних дзвінків, щоб допомогти українцям залишатися на звʼязку з родиною та друзями, а також мати доступ до інтернету та надійних джерел інформації», — зазначили там.

У Комісії розповіли, що загальна кількість українських абонентів у Євросоюзі наразі становить 3,9—4,4 мільйона. Домовленості з європейськими операторами дозволяють українським надавати свої послуги в ЄС за доступними цінами або взагалі безкоштовно.