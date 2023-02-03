Європейські та українські оператори звʼязку домовилися ще на пів року продовжити безкоштовний роумінг для українців у ЄС

Європейські та українські оператори звʼязку домовилися ще на шість місяців продовжити доступний роумінг для українців у Євросоюзі.
Про це пише пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій.
Спільну заяву 2 лютого підписали 20 європейських операторів та сім українських (Kyivstar, Vodafone, lifecell, «Укртелеком», Data Group, Vega Telecom та 3Mob).
«Спільна заява дозволить і надалі продовжувати добровільні заходи щодо надання доступних або безкоштовних послуг міжнародного роумінгу та міжнародних дзвінків, щоб допомогти українцям залишатися на звʼязку з родиною та друзями, а також мати доступ до інтернету та надійних джерел інформації», — зазначили там.
У Комісії розповіли, що загальна кількість українських абонентів у Євросоюзі наразі становить 3,9—4,4 мільйона. Домовленості з європейськими операторами дозволяють українським надавати свої послуги в ЄС за доступними цінами або взагалі безкоштовно.
- Ще у квітні 2022 року українські та європейські оператори підписали спільну заяву за сприяння Національної комісії з електронних комунікацій, Єврокомісії, Європарламенту та BEREC. До заяви долучилися три українських мобільних оператори: Kyivstar, Vodafone та lifecell, а також 52 мобільних і 19 фіксованих європейських операторів. Тому українці можуть навіть зі своїми тарифами та SIM-картами користуватися у Євросоюзі інтернетом та телефонувати на інші українські номери.
- Однак це лише тимчасові заходи, оскільки оператори власноруч визначають, яку кількість хвилин та інтернету надавати абонентам безкоштовно, а якість звʼязку теж гірша, аніж має бути. Наразі Україна працює над тим, щоб підписати з ЄС угоду про скасування роумінгу.