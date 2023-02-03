У Литві зібрали €5 мільйонів, щоб придбати радари для України

У Литві назбирали €5 мільйонів, щоб придбати радари для української системи протиповітряної оборони. Лише за одну годину литовцям вдалося зібрати понад мільйон євро.

Про це у своєму Twitter написав координатор збору Андрюс Тапінас.

Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти внески людей, які скинуть гроші протягом однієї години з 8 до 9 ранку. У підсумку Тапінас повідомив, що за цей час люди надіслали €1,006 мільйона. Компанія подвоїла отриману суму.

Таким чином, литовці змогли завершити збір на €5 мільйонів. Усі гроші підуть на закупівлю багатофункціональних тактичних радарів. Вони будуть спостерігати за повітряним простором навколо критично важливих українських обʼєктів, таких як електростанції, водонапірні вежі тощо.