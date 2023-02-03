ЗМІ: Німеччина хоче викупити в Катару 15 зенітних установок Gepard і передати їх Україні

Уряд Німеччини хоче викупити в Катару 15 зенітних установок Gepard і боєприпаси до них. Потім ці установки планують передати Україні.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.

Установки Gepard виявилися особливо успішними в боротьбі з повітряними нальотами, але, за інформацією газети, в Україні залишилося лише близько 30 тисяч снарядів до них, і тому вони майже не використовуються в наземних боях, а в основному для боротьби з безпілотниками. Зазвичай із них стріляють лише в економному режимі.

Відразу після закінчення Чемпіонату світу з футболу німецькі чиновники зʼявилися в МЗС Катару з проханням обговорити продаж 15 установок Gepard і боєприпасів до них, які були доставлені в країну Перської затоки для захисту стадіонів.

З того часу тривають перемовини з Катаром, насамперед, щоб отримати більше боєприпасів. Новий міністр оборони Борис Пісторіус підтримує викуп 15 установок Gepard та боєприпасів до них.

«Gepard дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від наших партнерів, це, безумовно, допомогло б українцям», — сказав він.