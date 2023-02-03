Росія 65 разів обстріляла Херсонську область, у Херсоні снаряд влучив у склад із салютами

Російська армія протягом минулої доби 65 разів атакувала з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків Херсонську область.

Про це повідомила обласна військова адміністрація та рятувальники.

Сам Херсон був під обстрілом 13 разів, російські снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки. Вночі виникла пожежа в складі одного із торговельних центрів — снаряд потрапив у відділ з піротехнічними виробами, тому пожежа супроводжувалось вибухами та феєрверками.

За добу 2 лютого в області через російські обстріли загинули 2 людини, поранення отримали 9 людей. Серед поранених – 5-річний хлопчик, дитину у стані середньої важкості доставили до лікарні.