Зеленський доручив голові Верховної Ради розглянути можливість позбавити мандатів нардепів від забороненої ОПзЖ

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення мандатів усіх нардепів від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя». Він доручив голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати це питання.

Про це йдеться в його відповіді на петицію.

Сама петиція, в якій автор просить Зеленського звернутися до парламенту з проханням розглянути законопроєкти про позбавлення мандатів нардепів від ОПзЖ, набрала понад 37 тисяч підписів.

У своїй відповіді Зеленський повідомив, що звернувся до голови Верховної Ради з проханням опрацювати ці пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення. Він також нагадав, що Рада вже позбавила мандатів кількох нардепів від ОПзЖ, зокрема і Віктора Медведчука.