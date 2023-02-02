Європарламент закликає ЄС працювати над початком переговорів про вступ України до Євросоюзу

Європейський парламент 2 лютого ухвалив резолюцію, в якій закликає Європейський Союз працювати над початком переговорів про членство України в блоці, якнайшвидше ухвалити десятий пакет санкцій проти Москви та повністю відмовитися від російських газопроводів. Резолюція вимагає, щоб ЄС працював над початком переговорів про вступ і підтримував дорожню карту з викладенням наступних кроків, які забезпечать приєднання України до єдиного ринку ЄС. Депутати Європарламенту також закликають українську владу якнайшвидше провести суттєві реформи, щоб привести країну у відповідність до критеріїв членства в Євросоюзі.

Крім цього, парламент закликає держави-члени ЄС збільшити та прискорити свою військову допомогу Києву, зокрема передачу зброї, а також необхідну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку. Він також закликає лідерів на саміті ЄС-Україна приділити першочергову увагу комплексному пакету заходів щодо відновлення України. Цей пакет має бути спрямований на надання допомоги, реконструкцію та відновлення в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Підтримка також допоможе стимулювати економічне зростання України після війни.

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