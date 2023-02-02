ЄС навчить ще 15 тисяч бійців ЗСУ та виділить €25 мільйонів на розмінування України

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз навчить ще 15 тисяч українських військових та виділить €25 мільйонів на розмінування територій.

«Росія повернула війну в Європу, але Україна продовжує відбиватися. Радий повідомити [премʼєр-міністру України] Денису Шмигалю, що Місія військової допомоги ЄС #EUMAM навчить додатково 15 тисяч українських солдатів, довівши загальну кількість навченого особового складу EUMAM до 30 тисяч», — написав він.

За словами Борреля, допомога ЄС від початку повномасштабної війни росії проти України сягнула вже €50 мільярдів.