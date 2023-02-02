Кількість щоденних користувачів Facebook сягнула 2 мільярдів

Кількість користувачів, які користуються соцмережею Facebook щодня, досягла двох мільярдів. Застосунок WhatsApp від Meta нещодавно теж досяг цієї позначки.

Про це пише Engadget, посилаючись на квартальний звіт компанії Meta.

Минулого кварталу у Facebook загалом зʼявилося 16 мільйонів користувачів. Це показує, що найбільше джерело рекламних доходів Meta продовжує зростати навіть на тлі скорочень у компанії. Нещодавно у Meta стало на 11 тисяч робочих місць менше. Під час розмови з аналітиками її засновник Марк Цукерберг припустив, що продовжить звільняти персонал, оскільки надає пріоритет ефективності.

Також Meta продовжує втрачати величезні суми грошей через інвестиції у метавсесвіт. Reality Labs — підрозділ, який курує проєкти віртуальної реальності, доповненої реальності та метавсесвіту, втратив $4,3 мільярда в четвертому кварталі 2022 року та майже $14 мільярдів доларів за 2022-й.

Хоча дохід Meta знизився на 4% протягом останнього року, компанія отримала $32,2 мільярда за четвертий квартал 2022-го — це більше, ніж прогнозували.