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Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими понад 129 тисяч військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 2 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 129 030 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 3 211 танків;
  • 6 382 бойові броньовані машини;
  • 2 212 артилерійських систем;
  • 458 реактивних систем залпового вогню;
  • 222 засоби протиповітряної оборони;
  • 293 літаки;
  • 284 гелікоптери;
  • 5 064 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 1 951 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 200 одиниць спеціальної техніки;
  • 796 крилатих ракет.