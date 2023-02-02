Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими понад 129 тисяч військових

Станом на 2 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 129 030 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 211 танків;
- 6 382 бойові броньовані машини;
- 2 212 артилерійських систем;
- 458 реактивних систем залпового вогню;
- 222 засоби протиповітряної оборони;
- 293 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 5 064 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 951 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 200 одиниць спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.