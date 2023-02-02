Удар росіян по Краматорську: Загинули щонайменше двоє людей, ще 21 людина отримала поранення

У Краматорську станом на 06:00 через удар росіян по житловому будинку загинули дві людини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами, раніше повідомляли про трьох загиблих, але одну людину вдалося реанімувати, її направили на лікування до Дніпра.

Вісьмох людей госпіталізували з пораненнями, двоє перебувають у важкому стані. За медичною допомогою звернувся 21 постраждалий. Відомо про щонайменше двох людей, які перебувають під завалами.

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Росіяни повністю зруйнували один підʼїзд будинку, ще вісім будинків навколо суттєво пошкоджені. Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Павла Кириленка, окупанти вдарили по Краматорську ракетою «Іскандер-К».