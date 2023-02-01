ФБР під час обшуку в резиденції Байдена не знайшло секретних документів

Агенти Федерального бюро розслідувань США не знайшли секретних документів під час 3,5-годинного обшуку в домі президента Джо Байдена в штаті Делавер.

Про це йдеться в заяві адвоката Байдена Боба Бауера.

За його словами, обшук проходив у координації та співпраці з адвокатами президента.

Жодних документів із засекреченими грифами не знайдено. Як це відбувалось і у Вілмінгтоні, Мінʼюст взяв для подальшого розгляду деякі матеріали і рукописні нотатки, які, як видається, стосуються перебування Байдена на посаді віцепрезидента.

Джерело Reuters підтвердило, що обшук у домі Байдена в Делавері здійснювали агенти ФБР. Він, імовірно, повʼязаний із ширшим розслідуванням відомства щодо поводження Байдена з секретними документами.

Раніше секретні документи було знайдено в його будинку у Вілмінгтоні (штат Делавер) і офісі у Вашингтоні, яким він користувався в період між перебуванням на посаді віцепрезидента за часів Барака Обами та президентськими виборами 2020 року.

У звʼязку з цим міністерство юстиції США призначило спеціального прокурора для розслідування.