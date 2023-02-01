Іспанія відправить Україні 20 бронетранспортерів M113

Уряд Іспанії відправить в Україну 20 бронетранспортерів М113. Вони мають прибути в лютому.

Про це пише Europa Press.

Про наміри передати БТР очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес уперше оголосила під час візиту в Латвію минулого тижня.

Також Іспанія передасть Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 — за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць. Попри велику кількість цих танків в Іспанії (понад 300), більшість із них перебувають на зберіганні й непридатні до експлуатації.