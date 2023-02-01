Ексзаступниці міністра культури Тамарі Мазур та ще шести посадовцям повідомили про підозру

Колишню заступницю міністра культури Тамару Мазур підозрюють у заволодінні нерухомістю державного підприємства «Національна кінематека України» шляхом санації. Саме Мазур підписала план санації держпідприємства.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, не називаючи імен посадовців. Однак час призначення їх на посаду та джерела «Бабеля» вказують на те, що фігуранти саме такі.

Підозру також отримав колишній перший заступник гендиректора Кінематеки, ексначальник управління Мінкультури, керуючий санацією Руслан Бандуристий, керівник ТОВ «Вест Прайт» (фірма виграла це майно на біржі, тоді цю компанію очолював Олександр Радько) та двоє організаторів схеми, які є власниками низки приватних фірм.

За версією слідства, упродовж 2016—2019 років організатори злочинної схеми розробили план, за яким під виглядом санації Кінематеки, що було в скрутному фінансовому становищі, планували заволодіти майном підприємства за безцінь. Для цього вони залучили посадовців Мінкультури й Кінематеки, а ті відповідно погодили незаконний план санації і забезпечили перемогу в аукціоні з продажу майна наперед визначеного ТОВ «Вест Прайт». Це ТОВ придбало будівлі за заниженою ціною.

НАБУ і САП добилися через суд анулювання продажу нерухомості цього держпідприємства, її повернули у власність держави.