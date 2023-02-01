Президентка Грузії: Кремль має залишити Південну Осетію та Абхазію після поразки в Україні

На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, дипломатичне врегулювання війни в Україні має закінчитися, зокрема, виведенням російських військ і з окупованих територій інших країн.

Про це грузинська лідерка розповіла в інтервʼю Bloomberg.

«Росія повинна затямити, де проходять її кордони. Питання Грузії треба обговорювати, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відходу росії з усіх окупованих територій», — зазначила Зурабішвілі.

Видання зауважує, що заклик Зурабішвілі до відновлення регіонального ладу залежить від вирішальної поразки путіна у війні проти України.

«Якщо Захід не вимагатиме від росії повного виведення окупаційних військ, то «зробить ще одну велику помилку — таку ж велику, як у 2008, 2014 роках», — зазначила вона.