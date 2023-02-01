В Україні створили електронний реєстр ветеранів. Але запустять його після війни

В Україні вже створили електронний реєстр ветеранів. Але з міркувань безпеки його запустять після завершення війни.

Про це на брифінгу повідомила міністр ветеранів Юлія Лапутіна.

«Завдяки допомозі американської організації IREX ми створили електронний реєстр українських ветеранів. У паблік він ще не запущений через безпекові заходи, але він фактично існує і кореспондується з реєстрами інших міністерств і відомств», — пояснила вона.

Також міністр розповіла, що триває диджиталізація різних сервісів для ветеранів. Зокрема, планується створити електронний ветеранський кабінет і різні інструменти в «Дії».

«У нас це все вже готово, але ми не хочемо, щоб у когось на тимчасово окупованій території у смартфоні зʼявилася програма, яка засвідчить, що це ветеран. Адже це небезпечно для людей», — пояснила Лапутіна.