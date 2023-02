Петиція з вимогою забезпечити жінок-військових засобами гігієни набрала необхідну кількість підписів

Крім цього, у петиції просять створити в Україні орган, який буде займатись гендерними питаннями в силових структурах. Для прикладу, у НАТО функціонує комітет із гендерних питань і The International Military Staff Office of the Gender Advisor — Міжнародний офіс радника з гендерних питань, який займається питаннями інтеграції та забезпечення жінок в армії.