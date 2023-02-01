Уряд планує звільнити все керівництво Державної митної служби. Кого призначать натомість?

Сьогодні, 1 лютого, уряд має звільнити все керівництво Державної митної служби.

Про це «Бабелю» повідомили два співрозмовники в керівництві фракції «Слуга народу».

Кого замість них призначать — невідомо, адже кандидатур поки немає. За даними співрозмовників «Бабеля», виконувати обовʼязки очільника митниці буде чинний заступник Сергій Звягінцев.

Хто такий Сергій Звягінцев?

Сергій Звягінцев народився в 1978 році в місті Харків. Має три вищі освіти у сферах економіки, права, зокрема здобув кваліфікацію магістра міжнародного менеджменту.

Із 2001 по 2015 рік працював в Мінекономіки України. Із 2001 по 2003 рік — провідним спеціалістом, від 2003 року — на керівних посадах: начальником відділу організаційного забезпечення розвитку зовнішньоекономічної політики, начальником відділу з питань розвитку ринку послуг у зовнішній торгівлі, директором департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі тощо.

Має досвід роботи у сфері підприємницької діяльності.

Із квітня 2017 року по січень 2020-го обіймав посаду директора Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

ІзЗ січня 2020 року очолював Департамент державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З лютого 2020 року виконував обовʼязки голови цього відомства, а з липня 2020 року очолював його.

Загальний стаж роботи — понад 17 років.